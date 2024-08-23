نبيلة مكرم: معرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين يحث على التمكين الاقتصادي للمرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 01:29 مساءً - زارت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وتفقدت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرض تنمية الأسرة المصرية الذي يقام بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمشاركة 90 عارضاً وعارضة من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.