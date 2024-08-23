ختام بطولة "إيزي كارت" فى العلمين بحضور أكبر مصنعى سيارات الكارتينج بالعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 04:33 مساءً - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة الصيفية العالمية "ايزي كارت"، في مدينة العلمين الجديدة والتي تعقد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة بعدما عقدت في العديد من الدول الأوروبية.

وتؤهل البطولة المصرية الفائزين لحضور بطولة "ايزي كارت جراند فاينل" المقامة في إيطاليا أكتوبر المقبل والتي من المقرر أن تنعقد في تراك "فرانشيا كورتا" بإيطاليا، وذلك بحضور روني سالا، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة "بيريل ارت" أكبر مصنعى سيارات الكارتينج فى العالم والمالكين للبطولة الدولية "ايزي كارت".

شارك في البطولة بمصر حوالي 20 متسابقا وانعقدت على 3 جولات خلال 3 أشهر بأحد مضمارات مدينة العلمين الجديدة، وفاز بالبطولة في المركز الأول محمد محمود حسن، والمركز الثاني نور سعد أبو الوفا، وفي المركز الثالث ياسين مدحت بدوي.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية تنظيم هذه البطولة فى مصر وتحديدا فى مدينة العلمين الجديدة مشيراً إلى أهمية تنمية وتنوع المسابقات التى تشارك فيها الدولة المصرية ومنها بطولة السيارات المقرر اقامتها فى إيطاليا.

وأضاف صبحي، خلال كلمته قبل انطلاق سباق الجولة النهائية، بحضور آلاف المشجعين، أن القيادة السياسية أكدت على تقديم كل الدعم فى مختلف الانشطة الرياضية بما يضمن استعادة دور مصر الريادى فى المسابقات الرياضية العالمية وحصد المزيد من الجوائز فى أنواع الرياضة المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بتطوير رياضة السيارات، ودعم المواهب المصرية الشابة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الخاصة بسباقات السيارات، وأنها ترحب بمشاركة الشركات العالمية الراعية في هذه الفعاليات.

من جهته، قال روني سالا، إنه زار العالم كله، ولم يكن يتصور أن يرى مدينة العلمين بهذا النشاط وتلك الحيوية، مؤكدا أن مصر من أفضل الأماكن التي زارها كما أنه لم يكن يتوقع أن تكون مصر قادرة على تنظيم هذا الحدث بتلك الصورة الرائعة في مدينة العلمين خلال وقت قصير واستطاعت أن تمتع الشباب والمشاركين.

وأوضح أن اختار مصر لتنظيم بطولة إيزي كارت لمعرفته بسمعة مصر وقدرتها على تنظيم الألعاب الرياضية وأنه هناك اتجاه لتنظيم البطولة العالمية المقبل في مصر وليس في أي دولة أخرى.

وأشار إلى أنه لمس حرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على حضور الفعاليات لدعم المسابقة ودعم الشباب، لافتا إلى حرصه على التواصل مع الحكومة المصرية لتنظيم فاعليات رياضية خلال الفترة المقبلة وأنه قابل وزير الشباب والرياضة بشأن هذا الأمر مرتين.

وقال إن شعب مصر ولديه سعي وطموح من أجل نجاح أي مشروع أو فاعلية وشبابه عاشقين للرياضة بكل أنواعها من خلال الحضور والمشجعين وهذا ما كان سببا في نجاح بطولة ايزي كارت التي انتشرت في مصر خلال وقت قصير.

وتمنى أن تتسع مدينة العلمين وكل المدن المصرية الجديدة لتشمل مضمارات سباق أكثر وأكثر وهو ما يساعد على تنظيم بطولات بصورة أكبر.

من جهته، وجه محمود راتب، رئيس مجلس إدارة شركة كارت ريديرز ، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمشاركته الجولة النهائية في سباق بطولة إيزي كارت وهو ما يعكس ويؤكد حرص الحكومة والدولة على دعم الأنشطة والبطولات الرياضية، مؤكدا أنه لم تكن تنجح تلك البطولة إلا بعد توافر المقومات لعقدها وهو ما كان موجودا في مدينة العلمين من بنية تحتية ولوجستيات.

وكشف راتب، عن التحضير والتجهيز لسباق قدرى وتحمل لأول بطولة من نوعها في مصر تستضيف متسابقين من دول عدة على مستوى العالم خلال انطلاقة مهرجان العلمين العام المقبل، موضحا أن المسابقة المقبلة ستكون 7 جولات.

وأعلن عن إنشاء أول حلبة سباق في شمال سيناء وتنظيم جولة افتتاحية خلال العام المقبل وسيكون الافتتاح مع أعياد أكتوبر.

وأشار إلى تدشين أكاديمية لتدريب وتأهيل المتسابقين والسائقين للمشاركة في المسابقات العالمية وتم عقد دورتين حتى الآن وتخرج منهم دفعتين.

وشهد ختام الحفل تكريم الفائزين الثلاثة وإعلان اسم الفائز المشارك في البطولة العالمية بايطاليا والمؤهل بعد صعوده من البطولة المصرية.