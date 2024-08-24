نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يشهد تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العربية بمدينة العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة العلمين احتفالية مبهجة ومليئة بالفخر والاعتزاز، حيث قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج الدفعة الأولى من خريجيها في فرعها الجديد بمدينة العلمين. حضر الاحتفال نخبة من الشخصيات البارزة على المستوى الأكاديمي والحكومي، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، الذي أضفى حضوره بريقًا خاصًا على الحدث.

كما شارك في الحفل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي أعرب عن فخره واعتزازه بهذه الدفعة الأولى التي تأتي تتويجًا لجهود الأكاديمية في تقديم تعليم عالي الجودة. من جانبه، أكد الدكتور عبد الغفار أن الأكاديمية تسعى دومًا لتحقيق الريادة والتميز في مجالات التعليم والتدريب، وأنها تضع نصب أعينها تخريج أجيال مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ومن بين الحضور، كان السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بالدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية العربية في دعم مسيرة التعليم العالي في المنطقة العربية. وأشار إلى أن تخريج هذه الدفعة الأولى من فرع العلمين يعكس النمو المستمر للأكاديمية وتوسعها الجغرافي بما يتماشى مع رؤية الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما حضر الاحتفالية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أثنى على الأكاديمية ودورها في تقديم برامج تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية. وأكد الدكتور عاشور أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة هامة في مسيرة تطوير التعليم العالي في مصر، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنموي الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة.

وشارك في الحفل أيضًا عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح.

وأعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة، مشيرًا إلى أهمية هذه الاحتفالات في إدخال البهجة والسرور على نفوس الطلاب وأسرهم. وأكد أن تخريج هذه الدفعة يعدّ علامة فارقة في تاريخ الأكاديمية العربية، وأنه دليل على التزامها بتقديم تعليم متميز ومواكب للتطورات العالمية.

في الختام، هنأ الدكتور نصرت الخريجين وذويهم، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا وحافلًا بالنجاح والتميز، معبرًا عن أمله في أن يكونوا سفراء للعلم والمعرفة أينما ذهبوا، وأن يسهموا بفعالية في بناء مستقبل واعد لمصر والمنطقة.