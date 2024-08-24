مصر تهنئ أوكرانيا بعيد الاستقلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 07:28 صباحاً - قدمت مصر التهنئة إلى أوكرانيا بمناسبة عيد الاستقلال الذي تحل ذكراه اليوم السبت 24 أغسطس 2024.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "نتقدم بخالص التهاني لحكومة وشعب أوكرانيا بمناسبة عيد الاستقلال ونتطلع إلى تعزيز العلاقات المصرية الأوكرانية المتميزة وتحقيق المصالح المشتركة وشعبيهما الصديقين".

وبالأمس قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى كييف "تاريخية" و"رمزية"، لأنها تأتي عشية عيد استقلال أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أنه "ممتن لدعم الهند لسيادتنا وسلامة أراضينا. على مدار عامين ونصف"، موضحا أنه يريد "أن يشكر رئيس الوزراء مودي وشعب الهند شخصيا على دعم المواطنين الأوكرانيين بمساعدات إنسانية".

وتحتفل أوكرانيا في 24 أغسطس من كل عام بعيد الاستقلال حيث استقلت في عام 1991 عن الاتحاد السوفييتي.