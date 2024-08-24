طلاب الثانوية العامة 2024 الدور الثاني يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 07:28 صباحاً - تنطلق اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، في جميع محافظات الجمهورية، طبقًا للمواعيد المحددة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 اليوم السبت، 24 أغسطس امتحان اللغة العربية من9 صباحًا لـ 12 ظهرًا، وامتحان التربية الدينية من 12:30 لـ2 ظهرًا.

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني لطلاب مدارس المكفوفين، من المقرر أن يؤدي الطلاب اليوم السبت 24 أغسطس امتحان اللغة العربية ورقة أولى، وامتحان التربية الدينية.

بينما جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، من المقرر أن يؤدي الطلاب اليوم السبت 24 أغسطس، مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الدينية.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني 96984 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث كان عدد المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول قد بلغ 729835، وعدد الحاضرين 726648 وعدد الناجحين 590992 وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984.