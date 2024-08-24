رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع المدير الإقليمي لشركة مندراي التعاون ونقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع مندراي لتدريب مقدمي الرعاية الصحية ومهندسي الأجهزة الطبية والمختصين لتبادل الخبرات في أحدث التكنولوجيات والأجهزة والتقنيات الطبية وضمان تطبيق أفضل الممارسات في الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع مندراي لتطبيق الحلول المبتكرة في الرعاية الطبية عن بُعد باستخدام إنترنت الأشياء بهدف توسيع الخدمات وتحسين تجربة المرضى وتعزيز الرعاية الطبية المتكاملة وتقليل التكاليف الصحية

المدير الإقليمي لشركة مندراي شمال أفريقيا: نفتخر بتعاوننا مع هيئة الرعاية الصحية ونتطلع لتحقيق خطوات ملموسة في تطوير صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السيد إريك لي، المدير الإقليمي لشركة مندراي بشمال أفريقيا، والسيد نيك بنج، مدير التسويق والمبيعات للشركة في شمال أفريقيا، والسيد سوكري، مدير التسويق والمبيعات في الشرق الأوسط، والسيد إسلام مصلح، مدير المبيعات والتسويق في مصر، والسيد مصطفى البارودي، أخصائي منتج في الشركة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وناقش اللقاء، فرص التعاون بين الطرفين ونقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والقطاع الخاص، كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر الطبية وتطبيق الحلول المبتكرة. وركز النقاش على كيفية تحقيق شراكة استراتيجية تسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم بحث التعاون مع مندراي خلال اللقاء في تدريب مقدمي الرعاية الصحية ومهندسي الأجهزة الطبية والمختصين، لتبادل الخبرات في أحدث التكنولوجيات والأجهزة والتقنيات الطبية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في الرعاية الصحية.

وبحث الدكتور السبكي، التعاون مع مندراي لتطبيق الحلول المبتكرة في الرعاية الطبية عن بُعد باستخدام إنترنت الأشياء "IoT" بهدف توسيع الخدمات وتحسين تجربة المرضى، وتعزيز الرعاية الطبية المتكاملة، وتقليل التكاليف الصحية تماشيًا مع أهداف ورؤية الهيئة.

وأكد الدكتور السبكي، أهمية التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة مندراي، مؤكدًا المُضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر. وشدد على أن هذه الشراكات تعزز الابتكار وتساهم في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية بما يواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل جهودها في تطوير البنية التحتية والخدمات الطبية والعلاجية وتطوير الكوادر البشرية والاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، عبّر السيد إريك لي، المدير الإقليمي لشركة مندراي بشمال أفريقيا، عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، وأعرب عن تطلعه لتحقيق خطوات ملموسة في تطوير صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي. وأضاف لي أن الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التبادل المعرفي والتكنولوجي، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في المنطقة.

وحضر اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والدكتور أحمد مفرح، منسق شراكات وتطوير الأعمال وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور مهند عاطف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.