نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024 دور ثاني.. تداول صور امتحان اللغة العربية عبر التيليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداولت صفحات الغش الالكتروني عبر تطبيق تليجرام صورا تزعم إنه ا امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية ح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني.

من جهته يتتبع فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، الصور المتداولة للامتحان على تطبيق تليجرام للتأكد من صحتها وتحديد هوية ومكان مصورها لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

ويؤدي الطلاب اليوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني

- الأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- الاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

-الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء.

-الأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ.

-الخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية.

-السبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا -الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 3 سبتمبر الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.