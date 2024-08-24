وزيرة التنمية المحلية تشارك في حفل تخريج أول دفعة من فرع العلمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 09:35 صباحاً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الحفل الذي اقامته الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بتخريج أول دفعة من فرع العلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية عقب وصولها الاحتفالية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وشهد الحفل حضور كل من السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأستاذ/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بتخريج أول دفعة من فرع الأكاديمية العربية للعلوم بمدينة العلمين الجديدة، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن وجود فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة العلمين الجديدة يتواكب مع خطة الدولة للإسراع بتنمية وتعمير العملين الجديدة وجعلها مدينة يتردد عليها السكان من كافة الفئات العمرية والقطاعات المختلفة سواء علي مستوي العمران والشركات الصناعية والعقارية والاستثمارية وكذا الجامعات والمؤسسات التعليمة والثقافية المختلفة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالنقلة العلمية والتطور الذي شهدته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت رئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار ، مشيرة إلي الاهتمام الذي يوليه لتخريج دفعة كاملة من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي والأكاديمية البحرية والاهتمام بتخريج طلاب ذوي تأهيل وتعليم على أعلى مستوى ينافسون كافة الجامعات العالمية ، فضلاً عن التشجيع المستمر للطلاب على الإبداع والبحث والابتكار، بما يساهم في تحقيق مستقبل يليق بشباب مصر بما يتواكب اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قطاع التعليم الجامعي المصري وتحقيق طفرة علي مستوي الجامعات في العالم .