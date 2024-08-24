نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة يومًا إضافيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى أبناءنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.