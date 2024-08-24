نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام البرنامج التدريبي لمرشحي رؤساء الجامعات المصرية بمشاركة سبع مؤسسات تعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل القيادات الجامعية، ووفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب رئيس جامعة من سبع جامعات ومؤسسات تعليمية مصرية، وجاء البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد عقد البرنامج بتنسيق من الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتورة منى هجرس، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام الشريف، وكيل معهد إعداد القادة.

وتضمن البرنامج محاضرات متعددة حيث تناول اليوم محاضرة حول "التوعية وأسس الأمن القومي" قدمها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وتناولت المحاضرة محددات الأمن القومي المصري، والعلاقات الدولية لمصر، ودورها الإقليمي والدولي. كما سلطت الضوء على نجاح مصر في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل دائرة شرق المتوسط، ودور مصر مع دول الجوار، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي.

وقدم اللواء الدكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد محاضرة حول القضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة المخاطر والأزمات ناقشت المحاضرة مفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله وآثاره السلبية على المجتمع خاصة في القطاع الجامعي مع التركيز على دور القيادات الجامعية في نشر الوعي بقيم الشفافية والنزاهة

كما تحدث عن تأسيس هيئة الرقابة الإدارية بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة، وناقش مفهوم الفساد على أنه استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة وبين أنواع وتقسيمات الفساد من حيث المجالات والمتمثلة فى المجال السياسي المجال الاقتصادي المجال الاجتماعي المجال الإداري ومن حيث الزمن والمراحل.

وتطرق بالحديث عن دور هيئة الرقابة الإدارية في رصد المشكلات المتعلقة بالفساد المالي والإداري في الدولة كما شرح دور القطاعات التي تتكون منها هيئة الرقابة الإدارية ودور كل قطاع في مكافحة الفساد.

وصرح الدكتور مصطفى رفعت أن البرنامج يهدف إلى إعداد قيادات جامعية متميزة ومؤهلة لقيادة مؤسساتهم نحو التفوق والريادة، موضحا أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين أمانة المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام على أهمية مواكبة البرنامج للمتطلبات الحديثة في القيادة، حيث إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر وتأهيل قيادات قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.