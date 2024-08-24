وزارة التعليم: رصد 4 حالات غش في امتحان العربي للثانوية العامة دور ثانٍ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 01:29 مساءً - انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (12544) ألف طالب/طالبة، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد (2628) طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى امتحان التربية الدينية بعدد طالب واحد، بينما أدى طالب واحد فقط من مدارس المكفوفين امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية (ورقة أولي).