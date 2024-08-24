انت الأن تتابع خبر مجازر وأوامر إخلاء جديدة .. أين سيذهب الغزيون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة، مستهدفاً المدنيين وكل مفاصل الحياة في القطاع.

وخلال 48 ساعة، ارتكب الاحتلال 5 مجازر جديدة في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 69 شهيدا و212 مصابا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأضافت الوزارة أنه بالحصيلة الجديدة يرتفع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 40 ألفا و334 شهيدا و93 ألفا و356 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من ناحية ثانية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان عدد من المناطق بغزة استمرارا لسياسة انتهجها منذ بداية عدوانه على القطاع.

وقال جيش الاحتلال إن على الفلسطينيين في مناطق المصدر والمغازي وشرق دير البلح إخلاء أماكنهم فورا.

كما قال إن على الفلسطينيين الموجودين أيضا قرب شارع صلاح الدين (وسط قطاع غزة) إخلاء أماكنهم على الفور.