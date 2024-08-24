نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: تعلن عن اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إجراء اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الدراسي 2024، وذلك للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتسهيل إجراءات التقديم وضمان الشفافية والعدالة في اختيار الطلاب المناسبين للالتحاق بالكليات المرموقة.

تُفتح أبواب التسجيل إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، [https://tansik.digital.gov.eg](https://tansik.digital.gov.eg)، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024. يُطلب من الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات تسجيل رغباتهم في الموعد المحدد، مع مراعاة أن عملية السداد ستكون متاحة عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط. تشمل هذه القنوات بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، أو من خلال منافذ شركات السداد الإلكتروني. كما يُشدد على أن أي وسيلة سداد أخرى لن تُعتمد، وأن الحصول على موعد الاختبار سيكون متاحًا فقط بعد إتمام عملية السداد عبر الموقع الإلكتروني.

تُجرى اختبارات القدرات في المواعيد والأماكن التالية، وفقًا للجدول المحدد:

الثلاثاء 27 أغسطس 2024

اختبار التربية الفنية، في كلية التربية الفنية بالزمالك - جامعة حلوان.



الأربعاء 28 أغسطس 2024

اختبار التربية الموسيقية، في كلية التربية الموسيقية بالزمالك - جامعة حلوان.



الخميس 29 أغسطس 2024

اختبار رسم العمارة، في كلية الفنون الجميلة بالزمالك - جامعة حلوان.



-السبت 31 أغسطس 2024**:

اختبار رسم الفنون.



-الأحد 1 سبتمبر 2024**:

اختبار الفنون التطبيقية، في كلية الفنون التطبيقية بالجيزة - جامعة حلوان.



الاثنين 2 سبتمبر 2024

اختبار التربية الرياضية للبنين في كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم - جامعة حلوان، واختبار التربية الرياضية للبنات في كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة - جامعة حلوان.

على الطلاب الحضور إلى مقر الكلية التي يرغبون في أداء الاختبارات بها في الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة إحضار المستندات التالية: صورة من استمارة النجاح، مستند لتحقيق الشخصية، وأربع صور شخصية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التعليم العالي لتوفير تجربة تسجيل واختبار سهلة وميسرة، وضمان توفير فرص متساوية لجميع الطلاب في الالتحاق بالكليات المعنية.