محمود عصمت: مستعدون لتلبية احتياجات جيبوتي في المجالات المتعلقة بالكهرباء وتقديم الدعم الفني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 02:26 مساءً - انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري ونقل الخبرات المصرية فى شتى المجالات ، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السيد يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى والوفد المرافق له بحضور السفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فى مجالات التدريب تصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي. اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى والوفد المرافق له بحضور المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عصمت بعمق العلاقات المصرية الجيبوتية المتميزة، على مر العصور ، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى واحتياجات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى.

أبدى الدكتور محمود عصمت استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم الدعم الفني لكافة الدول الأفريقية بصفة عامة ودولة جيبوتى على وجه الخصوص، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الجيبوتى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء وفى ضوء النقاش الذى دار مع الوفد الجيبوتي خاصة فى مجال الطاقة المتجددة وبرامج التدريب فى مجال الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات العمل المشترك ، مؤكداً دعم الحكومة المصرية لدولة جيبوتى فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء هناك.

أوضح الدكتور عصمت ان تشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي استحوذ على جانب كبير من الاجتماع، وكذلك بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقات المتجددة ، ومجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات المصرية لخدمة الجانب الجيبوتى ،

مؤكدا أن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة جيبوتى الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة، مشيرا إلى حرص القطاع على الاستمرار فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

من جانبه قدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس على جيدى التهنئة للدكتور محمود عصمت لتوليه مسئولية وزارة الكهرباء متمنياً له التوفيق والسداد ، وأشاد بعمق العلاقات المصرية الجيبوتيه منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بإستمرار دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ،مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ، معرباً عن أمل بلاده الإستفادة منها ، مؤكداً على إهتمامه بإستمرار وزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتدريب للإستفادة من الخبرات المصرية.