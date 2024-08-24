75 ساعة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطني خلال مناقشته للحبس الاحتياطي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 02:26 مساءً - تعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، والتي انتهت إلى 24 توصية تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسات مناقشة عدد من الموضوعات وهى مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وخلصت الجلسات إلى عدد من التوصيات بلغت 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.