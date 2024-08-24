مفتي شمال مقدونيا: المرأة لها دورها في بناء الوعي الديني والثقافي والاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الشيخ الحافظ شاكر فتاحو مفتي شمال مقدونيا إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وكان في استقبال مفتي شمال مقدونيا الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.

وجه مفتي شمال مقدونيا الشكر لوزارة الأوقاف ولمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف علي هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد مفتي شمال مقدونيا أن هذا المؤتمر يعد مؤتمرًا عظيمًا ومفيدًا جدًّا خاصة في هذا الوقت، فالمرأة لها دورها في بناء الوعي الديني والثقافي والاقتصادي وسيتم تسليط الضوء على هذه الجوانب كلها في هذا المؤتمر، مضيفًا: أعجبت كثيرًا بعنوان المؤتمر، وعندما رأيت الدعوة وافقت مباشرة على الحضور في هذا المؤتمر.