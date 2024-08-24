وزير الأوقاف يلتقي مفتي كازاخستان على هامش المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان على هامش مشاركته في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وخلال الاستقبال رحَّب الوزير بمفتي العام لجمهورية كازاخستان معربًا عن سعادته الغامرة، متمنيًا الإقامة الطيبة والسعيدة لسماحة مفتي كازاخستان خلال زيارته لمصر، موجهًا الشكر على تلبية الدعوة والحضور الكريم.

وأكد د.أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن هناك صداقة ومودة سابقة تجمعه مع سماحة مفتي كازاخستان، بالإضافة إلى الصداقة والمودة الكبيرة والعلاقات القوية بين القيادتين وبين الشعبين المصري والكازاخي.

د. أسامة الأزهري أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في كازاخستان رمز عظيم للأخوة العميقة بين مصر وكازاخستان

وأكد د. أسامة الأزهري أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في كازاخستان رمز عظيم للأخوة العميقة بين مصر وكازاخستان، وستظل تؤدى مهمتها على أكمل وجه في كل ما فيه الخير للبلدين العظيمين، حيث تم اختيار رئيس جديد للجامعة هو الأستاذ الدكتور أحمد حسين بعد مقابلات ولقاءات مع عدد من الشخصيات التي تتمتع بالعلم والكفاءة، وقد شغل منصب العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وهو شخص كريم يتمتع بالعلم والكفاءة والعديد من المواهب، وسيكون إضافة للعمل في الجامعة.

وأضاف وزير الأوقاف أن هناك ملفات كثيرة للتعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر وكازاخستان في العديد من القضايا التي تهم الإسلام والمسلمين في العالم العربي والإسلامي، كما أوصى بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك وإمدادها بكل الدعم المتاح، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء كازاخستان والدول المحيطة بها.

من جانبه هنأ الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنها شهادة لإخلاصكم في خدمة الدين الإسلامي ومدى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه مفتي كازاخستان الشكر لوزير الأوقاف على دعوته الكريمة للمشاركة في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين، مؤكدًا أن هذا المؤتمر مهم، وجاء في وقت هام، لينقل للمجتمع اهتمامًا خاصًّا بدور المرأة في بناء الوعي، مع أن دورها بارز في هذا الموضع.

وأشار مفتي كازاخستان إلى دعمه الكامل للمبادرات الدينية وأعمال وزارة الأوقاف المصرية الموقرة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء على أرض الكنانة، متذكرًا زيارة وزير الأوقاف قبل فترة لأهل كازاخستان ومحاضرته المفيدة لطلاب وأساتذة جامعة نور مبارك.

كما تناول اللقاء بحث عدد من المقترحات، معربًا عن خالص شكره وتقديره لوزير الأوقاف، متمنيًا النجاح لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأن يؤتي ثمرته وأن يحقق هدفه.