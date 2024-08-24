نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم المركزي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتمتع بحياة صحية سليمة وأمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت جلال جولته التفقدية بمستشفى أوسيم المركزى لمتابعة انتظام العمل بها والوقوف على جودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى لما للمستشفي من أهمية قصوي في خدمة قطاع عريض من المرضي علي مدار اليوم.

وتابع المحافظ خلال جولته توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضي.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الرعاية المركزة والأشعة والعيادات الخارجية وقسم الاطفال والحضانات والتى وجه تزويدها بأحدث الأجهزة مؤكدًا على ضرورة استقبال كافة المرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم للتخفيف عنهم.

كما شدد المحافظ على مديرية الشؤون الصحية بتوجيه كافة أشكال الدعم لمستشفى أوسيم المركزى من أجهزة طبيه ومستلزمات مع رفع كفاءة الانشاءات والمباني.

رافق المحافظ ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام المساعد وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكيل مديرية الشؤون الصحية ورئيس مركز أوسيم

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