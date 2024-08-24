جامعة المنصورة تستقبل وفود طلاب 15 جامعة بملتقي برلمان الجامعات المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جامعة المنصورة اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس 2024، وفودًا من طلاب 15 جامعة مصرية للمشاركة في فعاليات "ملتقى برلمان الجامعات المصرية"، الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "معًا نحو التميز نبني قادة المستقبل".

يمتد الملتقى لمدة ستة أيام، من 24 إلى 29 أغسطس 2024، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور شريف خاطر أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي والمجتمعي.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو تدريب الطلاب على الممارسات البرلمانية، ليكونوا قادرين في المستقبل على ممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل الشعب في البرلمان المصري بفعالية وكفاءة.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الوعي البرلماني لدى الشباب، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف أن الملتقى يسعى لتشجيع التواصل والتعاون بين طلاب الجامعات المختلفة، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع ذات الأهمية، بما في ذلك النواحي السياسية والاقتصادية، والتعليم والبحث العلمي، واستراتيجيات الأمن القومي، وأمن المعلومات والتحول الرقمي.

ومن أبرز الشخصيات التي ستحاضر في الملتقى، الأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي سيتناول الجوانب القانونية للممارسات البرلمانية.

كما يشارك المستشار عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بتقديم رؤى حول القوانين والدستور. ويُحاضر أيضًا اللواء أ.حرب محمد الدسوقي سيد الأهل، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في استراتيجيات الأمن القومي، بينما يتناول اللواء الدكتور المهندس حافظ حسن قضايا التجارة والصناعة من منظور أمني.

تتم إدارة فعاليات الملتقى من قبل فريق من المنسقين المتخصصين، بقيادة الأستاذة الدكتورة شيماء عبد الوهاب، أستاذة بكلية التربية ونائبة مدير إدارة الوافدين، والأستاذ الدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية.

ويُشرف على تنظيم الملتقى الدكتورة أماني الحديدي، مشرفة برلمان جامعة المنصورة، بينما يقوم الأستاذ أحمد العشري، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمتابعة سير الفعاليات.

يُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة في الحياة السياسية، ويأتي في إطار رؤية جامعة المنصورة لتعزيز دور الشباب في قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.