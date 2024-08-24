وزير التعليم العالي: استمرار جاهزية المعامل بالجامعات طوال فترة التنسيق الإلكتروني بمراحله...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 05:25 مساءً - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

قدم المجلس الشكر لأسرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور محمد سامي عبدالصادق لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد حسين لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة طنطا، الدكتورة راوية يحيى لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور لؤي سعد الدين لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتورة صابرين عبدالجليل لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وتمنى المجلس لسيادتهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

وأوضح السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التحديات التي تواجه منظومة التعليم ما قبل الجامعي على مستوى عجز الفصول الدراسية وعجز المعلمين وكثافة المقررات الدراسية مقارنة بنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي، وقدم الوزير عناصر خطة الوزارة التنفيذية للتعامل مع هذه التحديات على كافة المستويات.

جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية

وجه الوزير باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وتقديم الدعم الفني من خلال توفير المُرشدين المؤهلين؛ لمساعدة الطلاب بما يضمن التيسير عليهم طوال فترة التنسيق.

باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد

كما وجه الوزير باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني، والمُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية؛ حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ لاستقبال الطلاب الجُدد، وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية؛ لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.