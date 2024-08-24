وزير الخارجية لنظيره الإيرانى: نتطلع للتوصل لاتفاق هدنة ووقف إطلاق نار بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع "عباس عراقجى" وزير خارجية إيران.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية تقدم بالتهنئة لنظيره الإيراني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بعد منحه الثقة من البرلمان الإيراني، متمنياً له التوفيق في مهامه القائمة

وناقش الوزيران الأوضاع الإقليمية المتأزمة في ظل استمرار الحرب الجارية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث أعرب دكتور عبد العاطي عن تطلع مصر للتوصل الي اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وانجاز صفقة تبادل الرهائن والأسرى، متمنياً أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم، تفادياً لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف والتصعيد.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران علي مواصلة التشاور لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة، وتطورات الوضع الإقليمى.