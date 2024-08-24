تتابع وصول وفود الدول للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - يتتابع وصول وفود الدول للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث، وصل الأستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، كما وصل السيد أسامة حسن بطحان وزير الأوقاف والإرشاد السوداني؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

وكان في استقبالهما الدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف.

كما استقبل الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة الدكتور عز الدين محمد حسين أبو سردانة مدير العلاقات الدولية بالمجلس الفقهي بدولة أستراليا.

كما وصل الدكتور ديارا سياك مرشح المجلس الأعلى للأئمة والمنظمات والمؤسسات السنية بدولة كوت ديفوار، وكان في استقباله الدكتور محمود الفخراني مساعد معالي وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

ووصل الشيخ عبد الله آدم عبد الله الآلوري من علماء نيجيريا، كما وصل الشيخ عمران عبد المجيد إيليخا الرئيس العام لمجمع دار النعيم للعلوم الشرعية بنيجريا للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما استقبل الدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة الفنية الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى والمجلس الإسلامي بأستراليا، واستقبل الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة الدكتور شعبان رمضان موباجي مفتي جمهورية أوغندا، واستقبل الشيخ علي الدين عوض مدير عام شئون القرآن الكريم الشيخ علاء الزقم إمام مسجد الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا.

ووصل الدكتور زايد إبراهيم الكيلاني أمين عام دار الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما وصلت السيدة فايزة أحمدي بوجو رئيسة رابطة مسلمات الكونغو، كما وصل الدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى بكاليفورنيا، ووصل الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا.