حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 26-8-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يجعل أفكارك لامعة ومتفائلاً فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل

عاطفياً: على الرغم من ظهور غيمة رمادية لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على موعد مع أجواء رائعة

صحياً: تبتعد قدر الإمكان عن الأجواء المتوترة المحيطة بك وتستعيض عنها بمرافقة الأصدقاء في نشاطات ترفيهية

حظك اليوم برج الثور الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يجعل أمورك في العمل تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في تحسن

عاطفياً: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه يوماً بعد آخر

صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في منزلك التاسع، أي في الدلو، ما قد يولّد جواً من الارتياح حولك، وخصوصاً مع بعض الزملاء

عاطفياً: إنسَ الحب القديم ومعاناته وابدأ علاقة جديدة إنما على أسس واضحة منذ البداية

صحياً: نوعية الطعام التي تتقيد بها تخفف الكثير من التعرض للبدانة أو لبعض المشكلات الصحية الطارئة

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في منزلك التاسع، أي في الدلو، ما قد يولّد جواً من الارتياح حولك، وخصوصاً مع بعض الزملاء

عاطفياً: إنسَ الحب القديم ومعاناته وابدأ علاقة جديدة إنما على أسس واضحة منذ البداية

صحياً: نوعية الطعام التي تتقيد بها تخفف الكثير من التعرض للبدانة أو لبعض المشكلات الصحية الطارئة

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يجعلك المسيطر اليوم وصاحب القدرة على التحكم في كل الأمور لمصلحتك

عاطفياً: لا تقدم على خطوات قد تحتوي على الكثير من المخاطر وتهدد العلاقة وتؤدي إلى الأسوأ

صحياً: قد يحصل أمر مفاجئ يسبب لك القلق، وينعكس سلباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في منزلك السابع، أي في الدلو، يجعل أمورك في العمل تستقر بشكل أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً

عاطفياً: تستعيد حيويتك في العلاقة وتبدو متحمّساً لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع الشريك

صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي مسافات طويلة

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يجعل يومك أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك يولّد مضاعفات خطرة، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة

صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في الدلو يقدم لك عوناً، أنت قلق وتجد صعوبة في التركيز إلا أن ذلك ينتهي قريباً

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توتراً مستمراً، لعل هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان

صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوة من الحمية يولد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة

حظك اليوم برج القوس الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يحدث تغييراً في طريقة أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك وتكون نتائجه مهمة

عاطفياً: متطلباتك كثيرة، فهي تضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً ومنفعلاً

صحيا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو بسبب لك تعباً نفسياً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يمكّنك من الاعتماد على مساعدة الزملاء، كما على ودّ يظهره أحد الاصدقاء النافذين

عاطفياً: إذا واجهت فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه الحبيب، باستطاعتك أن تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه

صحياً: لا تخف من التشنّجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برجك يجعلك تحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك

عاطفياً: تضطر إلى الانعزال قليلاً والابتعاد عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف بعض الاهتزاز

صحياً: إحذر أن تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة أو في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26-8-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يعيد إليك نشاطك المهني بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية وتتخذ القرارات الجريئة

عاطفياً: لن يتركك الشريك وحيداً، بل يقف إلى جانبك ساعة الحاجة ويظهر عن شجاعة غير منتظرة

صحياً: التشقق بين الأصابع أسبابه متعددة، فما عليك سوى عرض نفسك على الطبيب المختص ​