احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 07:29 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: الجيش دمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى شمال إسرائيل ويعمل بقوة كبيرة في الدفاع والهجوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نتنياهو: أدعو سكان مناطق شمال إسرائيل لمتابعة التعليمات من الجبهة الداخلية ونحن مصممون على حماية بلادنا وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. أعلن حزب الله اللبناني، انتهاء المرحلة الأولى من الهجوم على إسرائيل بنجاح كامل. وقال حزب الله في بيان جديد له إنه أطلق في المرحلة الأولى من الهجوم أكثر من 320 صاروخا باتجاه مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.