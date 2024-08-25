وزير الرى يلتقى مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - الدكتور سويلم :

- سرعة بحث الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكبارى والبدالات ، وصيانة وتوفير قطع غيار للآبار الجوفية ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة

- تيسير طلبات المؤسسات الصناعية والإسراع باجراءات إستصدار التراخيص اللازمة لها

- دور مهم للسادة النواب مع أجهزة الدولة المختصة لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية

- دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

التقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل من السيدة النائبة/ سحر صدقى عن محافظة قنا ، والسيد النائب/ امين مسعود عن محافظة القاهرة ، والسيدة النائبة/ سحر معتوق عن محافظة البحيرة ، والسيدة النائبة/ رغدة نجاتى عن محافظة الوادى الجديد .

تناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية ، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى والبدالات على الترع والمصارف ، وصيانة وتوفير قطع غيار لآبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد ، وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكبارى والبدالات ، وصيانة وتوفير قطع الغيار للآبار الجوفية ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، مع أخذ طلبات المؤسسات الصناعية بكل جدية وتيسير اجراءات إستصدار التراخيص اللازمة لها.

وقد استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .

كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .