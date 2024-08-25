تقارير إعلامية: مصر تتفق مع إسرائيل على سحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:26 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل عن تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن مصر وإسرائيل وصلتا لاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المواقع القريبة من المناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت تقارير إعلامية إسرائيلية: إسرائيل ليست متفائلة بأن حماس ستوافق على صفقة لكنها مستعدة لمواصلة المحادثات ما دامت هناك فرصة لنجاحها. وكشفت التقارير الإسرائيلية، عن أن الجانب الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل لإبرام اتفاق من أجل منع اندلاع حرب أكبر في المنطقة.