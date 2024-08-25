نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم طلاب الثانوية العامة الدور الثان يؤدون امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان الدور الثاني لعام 2023/2024، اليوم الأحد، فى مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية، في ثاني أيام امتحانات الدور الثاني.



كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة التربية الوطنية، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) فى الفترة الأولى.



انطلقت أمس امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (12544) ألف طالب/طالبة، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد (2628) طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى امتحان التربية الدينية بعدد طالب واحد، بينما أدى طالب واحد فقط من مدارس المكفوفين امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية (ورقة أولي).



جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني

- الأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- الاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

-الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء.

-الأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ.

-الخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية.

-السبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا -الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 3 سبتمبر الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.