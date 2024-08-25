نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا بشأن هل تم إلغاء مادة الحاسب الآلي من المرحلة الثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: لا بل وردت نشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت أسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن يختار الطالب بين التكنولوجيا" الحاسب الآلي" أو ريادة الأعمال والمشروعات.

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.

