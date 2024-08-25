«إيد واحدة» تواصل جهودها لدعم 1.5 مليون أسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - واصلت حملة "إيد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، جهودها فى مختلف محافظات الجمهورية لتقديم الدعم والمساعدة لـ 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

واستمرت الحملة فى إطلاق القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة، فى مختلف المناطق، وشملت الخدمات المقدمة مثل توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم، بالإضافة إلى إقامة ندوات توعوية، واستمرار إقامة معارض ملابس.

ولاقت الحملة، استجابة واسعة من المجتمع المدنى والمتطوعين الذين ساهموا فى نجاح فعاليات الحملة.

وتهدف "إيد واحدة" إلى تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعى.