نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- التعليم توضح حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديم توضيحات حول الأسئلة الأكثر تداولا بشأن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، المواد غير المضافة للمجموع، وعدد أيام الدراسة في المدارس.

وقد تم نشر هذه التوضيحات عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الأسئلة الأكثر تداولًا وإجاباتها

سؤال: هل تم إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية؟

جواب: لا، لم يتم إلغاء مادة الحاسب الآلي. بدلًا من ذلك، تم إدخال مادة نشاط اختياري جديدة تحت اسم "تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات". في هذا النظام، يختار الطالب بين دراسة تكنولوجيا الحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات وفقًا لاهتماماته.

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