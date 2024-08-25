الهيئة القومية لسلامة الغذاء: 4115 رسالة غذائية مصدرة والسودان أكبر الأسواق المستقبلة (انفوجراف)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 31 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 17 – 23 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي: أنشطة إدارات الهيئة المختلفة: بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 27 زيارة، وأصدرت الإدارة 391 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 375 شركة مصدرة. وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4115 رسالة بنحو 186 ألف طن لعدد 1434 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 642 صنف من خضروات ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة. وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 11 ألف طن، ثم خضروات مشكلة مجمدة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 68 صنف بنحو 39 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تليها الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 58 صنف بنحو 29 ألف طن. ومثلت السودان، إيطاليا، المغرب والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة. واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 584 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 530 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 515 رسالة. وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1626 رسالة بنحو 400 ألف طن لعدد 656 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 146 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، البرازيل، رومانيا واندونيسيا. وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 466 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 216 رسالة. وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 80 منتج و3 شركات، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 814 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر. ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 1 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح بمحافظة البحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 68 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى وجاري فحص 32 شكوى. وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 976 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الاسماعيلية، الشرقية، ، شمال سيناء، كفر الشيخ، أسيوط، البحيرة، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، الأقصر، المنوفية، بني سويف والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء. وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 74 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية. وتم تسجيل 598 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 476 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 321 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي. ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، قنا، القاهرة، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، البحيرة، البحر الأحمر، الوادي الجديد والجيزة، كما تم معاينة 20 مخزن تغذية مدرسية في محافظات الفيوم، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الوادي الجديد، القليوبية، قنا والبحر الأحمر.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الاسماعيلية، الغربية، بني سويف، البحيرة، الفيوم، المنوفية والشرقية. وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 49 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، سوهاج والأقصر. ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، الجيزة والدقهلية. وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 507 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة. وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 67 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 31 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات. كما تمت المشاركة في استيلام مجزر شبين الكوم بمحافظة المنوفية والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظتي القاهرة والشرقية. ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية. حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات: وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات . قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 31 حملة تفتيشية موسعة على 250 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 900كجم لحوم مصنعة و 3500 قطعة حلوى تُصنف غش تجاري ويظهر عليها علامات الفساد، 150 كجم (أجبان، دواجن، بانيه، كبده) منتهية الصلاحية. وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 60 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، أجبان، كبدة) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة. وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 45 منشأة غذائية بمركزي سنهور وأبشواي بعضها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، مديريتي التموين والطب البيطري، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة والحصول على ترخيص تداول الغذاء. ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 23 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 136 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، الجمالية، المطرية)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 496 كجم مواد غذائية فاسدة وأخرى تبدوعليها تغير في الخواص، وتحرير 26 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، غش تجاري، تحفظ، عدم وجود تراخيص، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بشن 22 حملة تفتيشية على 138 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء. كما تم تنظيم حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حيث تم ضبط منشأة غذائية بمدينة الباجور غير مرخصة تقوم بانتاج الحلويات وحلوى المولد ولديها نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى استخدامها علامات تجارية وهمية ومستلزمات مجهولة المصدر، وتم ضبط 3 آلاف عبوة حلويات معدة للتداول في الأسواق، والتحفظ على 250 كجم حلويات معدة للتعبئة و38 ألف و500 عبوة فارغة و1000 استيكر لعلامات تجارية وهمية، بالإضافة إلى التحفظ على أدوات التصنيع وتم تحرير محضر بالمخالفات المذكورة. وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 11 حملة تفتيشية على عدد 22 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (حي شرق، حي غرب، ساقلته، طهطا، المراغة، سوهاج، مدينة سوهاج الجديدة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبعض المنتجات مجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الظاهرية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء. كما قام الفرع بشن حملة مشتركة مع مباحث التموين وحي شرق، أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 43 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 191 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، فاقوس، أبو حماد، بلبيس، أبو كبير ، ههيا وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 556 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط أحد المحال ومخزن مجاور له يقوم ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وقام مأمور الضبط القضائي بفرع الهيئة بالمحافظة بضبط 2112 عبوة سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية بوزن 500 كجم وتحرير محضر بالواقعة. كما تم إعادة المرور على 16 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتم تحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لأحد المنشآت غير المستجيبة. وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 5 حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، الصحة، البيئة) حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 773 كجم مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 3 حملات تفتيشية على 6 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء. وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 21 منشأة غذائية بالاشتراك مع (جهاز حماية المستهلك، المحافظة، مديرية التموين) وذلك بنطاق مركز و مدينة بني سويف، مركز ناصر، مدينة بني سويف الجديدة، أسفرت عن إعدام 185 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة. وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 12 حملة تفتيشية مشتركة مع (وزارة السياحة والآثار، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية الصحة، البيئة)، حيث تم المرور على 27 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن 33 حملة تفتيشية على 211 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود، كوم حمادة، النوبارية).

وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد 198 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.