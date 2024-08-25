أخبار مصرية

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى شمال بوركينا فاسو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذي استهدف بلدة في شمال بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الضحايا من الجنود والمدنيين.

 

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب دولة بوركينا فاسو ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى الغادر، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

 

هذا، وأكدت جمهورية مصر العربية على وقوفها بجانب بوركينا فاسو وتضامنها الكامل ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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