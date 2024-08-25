محمد الباز لـ"إكسترا نيوز": مصر وسيط نزيه وصاحب رؤية لإنهاء الصراع بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 12:36 مساءً - قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، إن هناك محاولات طوال الوقت لإقحام مصر وجعلها طرفًا في الصراع، لافتًا إلى أن مصر تلعب دور الوسيط النزيه الشريف صاحب الرؤية والصبر الاستراتيجي في إنهاء الصراع في غزة.

وأضاف الباز، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك رغبة لجعل مصر طرفًا وتكون على خط المواجهة، وما يحدث على محور فلادلفيا خير دليل على إقحامها، وهذا حدث بشكل ما في ليبيا والسودان.