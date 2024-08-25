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محافظ الجيزة يجري حركة تغييرات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة تغيرات لرؤساء الأحياء والمراكز في إطار خطة ضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة.  
جاء قرار محافظ الجيزة بتكليف ذكي ممدوح ذكي سلام رئيسا لحي العجوزة وأشرف تامر غالي بشاي رئيسا لحي جنوب الجيزة وحامد أحمد محمود سلامه رئيسا لحي الطالبية وزينهم أحمد عباس محمد رئيسا لمركز ومدينة أبو النمرس ومعاوية أحمد حسن رئيسا لمركز ومدينة العياط. 
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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