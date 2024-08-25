وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل السيد عادل العسومي رئيس البرلمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 01:32 مساءً - استقبل السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد/ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك بمقر الوزارة.

خلال اللقاء، قدم السيد/ عادل العسومي تهانيه للسيد المستشار محمود فوزي على توليه المنصب الجديد، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد، كما ثمن دور الدولة المصرية المحوري في دعم العمل البرلماني عربيًا ودوليًا، وتعزيز أواصر التعاون العربي خاصةً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

من جانبه، أعرب السيد المستشار/ محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره للسيد/ عادل العسومي على هذه الزيارة، مثمنًا الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان العربي وأهمية توطيد التعاون بين الجانبين.