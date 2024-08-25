وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل رئيس البرلمان العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 02:34 مساءً - استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد، وذلك بمقر الوزارة.

وقدم عادل العسومي تهانيه للمستشار محمود فوزي على توليه المنصب الجديد، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد، كما ثمن دور الدولة المصرية المحوري في دعم العمل البرلماني عربيًا ودوليًا، وتعزيز أواصر التعاون العربي خاصةً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره عادل العسومي على هذه الزيارة، مثمنًا الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان العربي وأهمية توطيد التعاون بين الجانبين.