مصر تحقق ذهبية وفضية وزن 46 كجم في البطولة العربية للجودو بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 02:34 مساءً - أسفرت نتائج وزن 46 كيلو فى منافسات البطولة العربية للجودو والتى تقام بالعلمين عن فوز مصر بالميدالية الذهبية والفضية لتحصد أول مركزين فى هذا الوزن، حيث حقق المركز الأول أحمد شامل ويوسف محمود، بينما حقق المركز الثانى مهند جابر بينما حقق المركز الثالث محمد عبد القادر لاعب الجزائر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة العربية للجودو يأتي تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بتطوير الرياضة في مصر بشكل عام والجودو بشكل خاص، والنهوض بها على مستوى جميع الفئات العمرية، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة أداة مهمة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.