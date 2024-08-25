رئيس صندوق تكافل “الصحفيين” يدعو لجمعية عمومية طارئة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لعقد جمعية عمومية طارئة للصندوق، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر المقبل، لمناقشة موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، وذلك استجابة لمطالب الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذين طالبوا بمراجعة موعد تطبيق الدراسة، مشيرين إلى أن الموعد المحدد للدراسة، التى تم التصويت على تطبيقها فى الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2024م، يعرقل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للصندوق.

وأكد خالد البلشى أنه رغم صحة الإجراءات المتخذة فى الجمعية العمومية الأخيرة، لإقرار الدراسة الاكتوارية، منذ بدء الدعوة للجمعية، والإعلان عنها أكثر من مرة، إلا أنه استجابة لشكاوى قطاع من الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية حول عدم قدرتهم على الوفاء بسداد 800 جنيه قيمة الأقساط المقررة منذ بداية تطبيق الدراسة، في يناير 2024 وحتى اليوم، إضافة للزيادة في الاشتراك الشهري، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قرر مجلس الصندوق فى اجتماعه اليوم العودة للجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة الكلمة العليا لمناقشة مطالب الزملاء فيما يتعلق بموعد تطبيق الدراسة، وذلك عبر دعوتها لانعقاد طارئ.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق قد تقدموا بمذكرة لمجلس إدارة الصندوق أكدوا خلالها أنهم حضروا الجمعية العمومية، التى عقدت فى 28 يوليو الماضى، ووافقوا على الدراسة الاكتوارية التى تم عرضها، والتى شملت رفع قيمة الاشتراك الشهرى، وزيادة الميزة التكافلية، وأضافوا فى مذكرتهم أنهم فهموا أن موافقتهم على الدراسة الاكتوارية تعنى تطبيقها عقب موافقة الجمعية العمومية، أو تطبيقها فى اليوم التالى من النشر لقرار الهيئة المالية للرقابة على الصناديق، وليس تطبيقها من يناير الماضى، وتحميل الجمعية العمومية أعباءً مالية تضاف لعبء زيادة الاشتراكات الشهرية.

ولفت إلى أن الدراسة، التى تم الموافقة عليها حددت فى متنها تاريخ بدء تطبيقها فى 1 يناير 2024م، مشيرًا إلى أن الدعوة للجمعية العمومية، التى تضمنت مناقشة الدراسة تم نشرها فى كل المواقع والجرائد أكثر من مرة، كما تم نشر إعلان الدعوة للجمعية في جريدتين يوميتين، رغم عدم النص على ذلك فى لائحة الصندوق، أو القانون المنظم له، وذلك حرصًا من مجلس الإدارة السابق على نشر الدعوة فى أوسع نطاق، كما تم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية الجديدة بشكل رسمى فى مقر الصندوق وفقًا للائحة، كما تم إعلانها على موقع النقابة الرسمى بتاريخ 6 يونيو 2024م، وشهدت الدعاية الانتخابية لـ 16 مرشحًا تقدموا لانتخابات الصندوق جدلًا حول الموافقة على الدراسة أو رفضها، قبل أن ينتهى الحاضرون للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضى، للموافقة على الدراسة بعد اكتمال النصاب القانونى بأكثر من ضعف العدد المطلوب لانعقادها الثانى.

وأكد أن جميع الإجراءات الخاصة بالموافقة على الدراسة، وموعد تطبيقها تمت قبل انتخاب المجلس الحالى، وأنه لا علاقة له بما ورد فى الدراسة، أو طريقة تطبيقها، وأن أى محاولة لتحميل المجلس الجديد اختيار الجمعية العمومية غير دقيق، مشيرًا إلى أن اجتماع الجمعية العمومية شهد شرحًا مفصلًا للدراسة والمزايا، التى ستعود على الزملاء، كما تم طرح 3 اقتراحات لموعد التطبيق، وانتهى الحاضرون إلى تطبيق التاريخ، الذى يضمن تحقيق أقصى استفادة للأعضاء، وهو ما يعنى تطبيق التواريخ المحددة فى الدراسة، اعتبارًا من أول يناير 2024م، وهو اليوم التالى مباشرة لآخر ميزانية تم اعتمادها.

وتأتى الدعوة للجمعية العمومية الطارئة (غير العادية) استنادًا لنص المادة 78 من قانون التأمين الموحد، 155 لسنة 2024م، التى تنص على: "يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق، أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع، أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات، التى تستلزم ذلك، وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط، التى يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسى للصندوق".

ويتم الانعقاد وفقًا للمادة 83 من أحكام القانون، التى تنص على: "يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور ثلثى عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، تعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (25%) من عدد الأعضاء أيهما أقل".

علمًا بأنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة، سيتم العودة لقرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 28 يوليو.