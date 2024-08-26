نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد المائية والري تعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، جراء الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بحوض خور اربعات بولاية البحر الأحمر الساحلية والذى يعد أحد مصادر المياه الرئيسية التيتغذي مدينة بورتسودان، وهو ما أدى إلى حدوث فيضانات جرفت في طريقها عددًا من القرى الواقعة حول السد، مما اسفر عن مقتلوإصابة مواطنين.

وتتقدم وزارة الموارد المائية والري بخالص التعازي لاشقائها في دولة السودان في هذا الحادث الاليم، وتؤكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ووقوفها الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كل الظروف.