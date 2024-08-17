انت الأن تتابع خبر السوبر السعودي مجانا.. تردد قناة sSC HD المجانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهم تردد قناة SSC الناقلة لمباراة نهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر يوم السبت 17 أغسطس 2024 في مدينة أبها، الملايين من عشاق الزعيم والعالمي والكرة السعودية بشكل عام حوالي العالم، حيث يمكنكم بشكل حصري ومباشر متابعة اللقاء المرتقب عبر القنوات الرياضية السعودية sSC SPORT التي ستقدم تغطية حصرية للمواجهة عبر الترددات المجانية والمفتوحة لها على نايل سات وعربسات، وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح طريقة استقبال قنوات sSC HD المجانية على رسيفرك.

تردد قناة ssc sport

تنقل مجموعة قنوات ssc على النايل سات وعبر عرب سات “بدر سات” أيضاً، بشكل مجاني، كما يمكنك الاشتراك في قنوات ssc لمشاهدة القنوات المشفرة والتي تقدم بعض المباريات الحصرية في عدد من البطولات الأوروبية والسعودية و تغطية مميزة للمباريات الأخرى، أما الآن فإليكم

تردد قنوات ssc على عرب سات ونايل سات.

أسم القمر: عرب سات

تردد القناة: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أما عن ضبط قنوات ssc sport على القمر الصناعي المصري نايل سات فيمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي بجودة hd.

أسم القمر: نايل سات

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بطولات قناة ssc

قنوات ssc يوجد بها العديد من البرامج المميزة ويوجد بها العديد من المحللين السعوديين والعرب والعالميين والأمر نفسه ينطبق على المعلقين، حيث أن القناة نجحت في تكوين فريق قوي يظهر على الشاشة بمختلف الأعمار والأفكار لتغطية البطولات المتواجدة على القناة، وتمتلك القناة عدد كبير من البطولات الخاصة بكرة القدم ولعل أبرزها:

دوري روشين السعودي

كأس الملك السعودي

كأس السوبر السعودي

دوري أبطال أسيا

كأس ملك أسبانيا

كأس السوبر الأسباني

مباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية.

مباراة الهلال والنصر

تبدأ مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي في الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت الرياض في مدينة أبها، حيث أوشكت تذاكر المواجهة على النفاذ بعد ساعات قليلة من عرضها على موقع وي بوك بأسعار تبدأ من 30 ريال سعودي.

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي السوبر 2024 بعد الفوز على أهلي جدة بركلات الترجيح، في حين تألق الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وقاد فريقه النصر للفوز على التعاون بهدفين دون رد.

معلقي نهايي السوبر السعودي