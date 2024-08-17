انت الأن تتابع خبر ثبت التحديث الجديد تردد قناة طيور الجنة 2024 لجميع الاقمار الصناعية بجودة عالية الدقة للنايل سات والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة طيور الجنة من القنوات التي حققت شعبية واسعة في العالم العربي بسبب محتواها المليء بالمرح والتعلم للأطفال حيث يمكن لهم الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأغاني وتكوين ذكريات جميلة وتعلم أشياء جديدة ومفيدة، لذا يبحث العديد من الآباء والأمهات بكثرة عن تردد قناة طيور الجنة، حيث تقوم القناة بتقديم مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني التي تناسب كل الأعمار وتغطي مجموعة من المواضيع المختلفة مثل الأرقام، الحروف الأبجدية، الألوان، الحيوانات، القيم الأخلاقية وغيرها من موضوعات متنوعة.

تردد قناة طيور الجنة

من أجل القيام بتثبيت قناة طيور الجنة وجعل الأطفال سعداء ومشاهدة محتوى الترفيهي والتعليمي الذي تقوم القناة بتقديمه من أجل الاستمتاع والمتعة، يجب استخدام التردد الجديد للقناة كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات

اسم القمر الصناعي للقناة هو: نايل سات.

تردد القناة هو: 11315.

معدل الاستقطاب القناة هو: عمودي.

يكون معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل الترميز القناة هو: 27500.

تكون جودة قناة هي: HD.

تردد قناة طيور الجنة على قمر عرب سات

اسم القمر الصناعي للقناة هو: عرب سات.

تردد القناة هو: 11274.

يكون معدل الترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معدل الاستقطاب للقناة هو: عمودي.

تكون جودة قناة هي: HD.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تتمتع قناة طيور الجنة بسكرة واسعة بين الأطفال في كافة العالم العربي حيث تقدم قناة محتوى هادف وقيم لهم بالإضافة إلى التربية مما يجعل الأطفال يتفاعلوا معهم، يمكن تنزيل القناة وضبطها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: