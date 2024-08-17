انت الأن تتابع خبر قناة ميكي للأطفال.. خطوات تثبيت التردد الجديد على التليفزيون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة ميكي كيدز هي واحدة من القنوات الفضائية الموجهة للأطفال التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، مما يجعلها وجهة مفضلة للأسر التي تبحث عن محتوى ترفيهي وتعليمي آمن وممتع لأطفالها، مع بداية عام 2024، أعلنت القناة عن تحديث ترددها لتحسين جودة البث وضمان وصول القناة إلى جمهور أوسع.

أهمية قناة ميكي كيدز للأطفال

تتميز قناة ميكي كيدز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تتضمن:

تعرض القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية المشهورة والمحبوبة من قبل الأطفال.

تقدم القناة برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال في اللغة، الرياضيات، العلوم، وغيرها من المواد التعليمية.

تعرض القناة مسلسلات كرتونية ترفيهية وتثقيفية تلبي احتياجات الأطفال في مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024

لمواكبة التطورات التقنية وتلبية احتياجات جمهورها، قامت قناة ميكي كيدز بتحديث ترددها في بداية عام 2024، يعتبر هذا التحديث جزءًا من جهود القناة لتحسين جودة الصورة والصوت وضمان بث مستقر وخال من التقطعات، وإليك التردد الجديد لقناة ميكي كيدز على القمر الصناعي النايل سات:-

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

الجودة: SD/HD.

كيفية ضبط التردد الجديد

إذا كنت ترغب في متابعة قناة ميكي كيدز على التردد الجديد، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك (الريسيفر).

اختر خيار “إضافة تردد جديد” أو “بحث يدوي” في قائمة القنوات.

أدخل التردد الجديد، مع التأكد من إدخال الاستقطاب ومعدل الترميز بشكل صحيح.

بعد إدخال التردد، اضغط على “بحث” ليبدأ الجهاز في البحث عن القناة.

بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة ميكي كيدز في قائمة القنوات. قم بحفظ التغييرات والخروج من الإعدادات.

برامج جديدة على قناة ميكي كيدز 2024