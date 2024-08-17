انت الأن تتابع خبر موعد العرض والقنوات الناقلة ... مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس اعظم المسلسلات التاريخية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التي تساعد على جذب اهتمام المتابعين الذين يبحثون بشكل متكرر عن موعد عرض الجزء الثالث حيث يعمل المسلسل على تقديم نموذج تاريخي مميز، مما جعله يشهد نجاحاً ملحوظاً منذ انطلاقه، وجاء الإعلان الترويجي للموسم الجديد ليزيد من حماس الجمهور وتوقعاتهم وازداد البحث مؤخرا عن موعد المسلسل؛ ولذلك في هذا المقال، سنتناول تفاصيل مسلسل “قيامة عثمان” وكيفية استعداده للجزء السادس الذي ينتظره الكثيرون بشغف.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يتطلع المتابعون لمشاهدة الأعمال الدرامية التاريخية التركية لمتابعة مسلسل “قيامة عثمان” في موسمه السادس و هذا المسلسل له قاعدة جماهيرية ضخمة وقد لاحظت محركات البحث كثرة الاستفسارات عن مواعيد عرض الحلقة الأولى من هذا الموسم، الذي يقوم بسرد أحداث الموسم الخامس وتقديم العديد الأحداث المثيرة و من المتوقع أن يحمل هذا الجزء العديد من الصراعات والأحداث الشيقة، حيث سيواجه المؤسس عثمان تحديات جديدة في رحلته لتأسيس الدولة العثمانية حيث من المقرر عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان” خلال شهر سبتمبر من هذا العام، كما أعلنت الشركة المنتجة سيتمكن المتابعون من مشاهدة المسلسل عبر القنوات الناقلة أو عبر المواقع الإلكترونية التي تعرض الحلقات، ويرغب جمهور المسلسل في الوطن العربي إلى أن يشهد الجزء السادس أحداثاً مثيرة وممتعة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

سيتم نقل الجزء الجديد من مسلسل قيامة عثمان على قناتي الفجر و ATV التركية ولمعرفة التردد يجب متابعة ما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة : 10796

10796 معامل الترميز : 27500

27500 معامل التصحيح : 5/6

5/6 الاستقطاب : عمودي.

عمودي. الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية على ترك سات