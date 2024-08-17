انت الأن تتابع خبر نزلها الآن وبشكل مجاني .. تردد قناة طيور الجنة مجانًا لمحتوى مفيد ومسلي للأطفال 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة طيور الجنة هي أفضل قناة أطفال في الوطن العربي ويبحث الكثير من الناس عن تردد قناة طيور الجنة الجديد وتحميلها على أجهزتهم والاستمتاع بما تقدمه للأطفال من أناشيد وأغاني مسلية وتحمل المبادئ والأخلاق الراقية حيث ان قناة طيور الجنة من أقدم وأنجح قنوات الاطفال المتخصصة والتي تهتم بتربية الطفل المسلم ويفضلها الجميع ويأمنوا بها على وعي أطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة

تهتم الاسرة العربية بتوعية الطفل على الاخلاق الحميدة والمبادئ السامية وتوعية الطفل بتعاليم دينه بطريقة لطيفة توفرها قناة طيور الجنة و يرغب الكثيرين في معرفة تردد قناة طيور الجنة وطريقة تنزيلها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حيث يتوفر التسلية والمتعة والتعليم للأبناء.

تردد طيور الجنة الجديد

استقبال قناة طيور الجنة للطفل يجب معرفة التردد الخاص بها وتنزيله على اجهزة الاستقبال الخاصة بكم وهو كالتالي:

اسم القناة: طيور الجنة.

طيور الجنة. ا لقمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. تردد القناة: 11274.

11274. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾.

¾. الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كما يمكن تحميل قناة طيور الجنة من خلال القمر الصناعي عرب سات، والتي يمكن من خلالها تقديم محتوى شيق وممتع للأطفال، من خلال التردد التالي:

اسم القناة: طيور الجنة.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة:11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على عرب سات

تأتي طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على عرب سات بالكيفية التالية: