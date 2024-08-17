انت الأن تتابع خبر سلي طفلك.. تردد قناة وناسة للاطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة وناسة للاطفال يتم البحث عنه بكثرة من قبل الأباء والأمهات حتى يتعلم منها أطفالهم ويتم الاستفادة من المحتوى المذاع عليها، حيث تقدم محتوى هادف من خلال أفلام الكرتون المميزة والأغاني التي يعشقها الصغار، وأصبحت من أفضل القنوات الموجودة بالوطن العربي، ولقد أستطاعت أن تحقق القناة شهرة كبيرة من بين قنوات الأطفال الفضائية، لذلك نستعرض معكم تردد القناة وكيفية تنزيلها وأهم ما تقدمه للأطفال خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة للاطفال نايل سات

يرغب الكثير من الأباء في تنزيل قناة وناسة للأطفال على جهاز التلفاز لديهم، والاستمتاع بما تقدمه القناة من محتوى متميز يفيد الأطفال في جميع الأعمار فهي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي بأكمله، لذلك نوضح لكم تردد القناة بالتفصيل وهو فيما يلي،:

تردد قناة وناسة عبر النايل سات

التردد 11470

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة وناسة عرب سات

أعلنت إدارة القناة عن التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات، والذي جاء على النحو التالي:

التردد 11270

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

كيفية ضبط تردد قناة وناسه نايل سات

يمكنك الآن بكل سهولة تنزيل قناة وناسة للأطفال، اتباع الخطوات الآتية:

تقوم بالتوجه لإعدادات جهاز الرسيفر.

ثم تقوم بالضغط على زر التثبيت اليدوي.

يجب تحديد القمر الصناعي النايل سات.

انقر على زر بحث.

بعد تنزيل اللقناة يتم الضغط على زر حفظ.

أهم مميزات تنزيل تردد قناة وناسه نايل سات

أن قناة وناسة تقدم محتوى هادف يناسب جميع الأعمار من خلال ما تقوم ببثه من برامج ترفيهية وتعليمية، وتعمل إدارة القناة على الاهتمام بتعزيز القيم الإيجابية ومنها الصدق والاحترام وغرس الأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتساعد القناة على تنمية مهارات الأطفال من المهارات اللغوية والرياضية والعلمية والإبداعية والعقلية، وتقدم القناة الكثير من البرامج والاغاني المتنوعة الهادفة في تعليم الأطفال ومنها ما يلي: