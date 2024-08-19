انت الأن تتابع خبر تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 لمتابعة عالم الحيوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من محبي الطبيعة ومشاهدة برامج عالم الحيوان والبحار عن التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك الفضائية التي تعد من أشهر القنوات العربية التي تقوم بعرض الكثير من البرامج المختلفة التي يفضلها الجميع حيث تقدم برامج خاصة بسباق السيارات بالإضافة إلى برامج تصليح السيارات القديمة، كما تقوم بعرض برامج صيد الأفاعي وغيره من البرامج الأخرى لذلك سوف نتعرف على كيفية استقبال القناة على التردد الجديد تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

سيتم تناول تردد هذه القناة المميزة التي تقدم محتوى متنوع من البرامج المميزة وذلك من خلال الآتي:

لكي تتمكن من تحميل هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث لابد من كتابة التردد التالي 11411.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

إذا كنت ترغب في متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك لمشاهدة العديد من البرامج الخاصة بالعالم الطبيعة إليكم التردد الجديد وذلك على النحو التالي:

تستطيع الآن استقبال القناة على التلفاز وذلك عن طريق التردد التالى 11804.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

معدل الترميز هو 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

خطوات تحميل القناة على التلفاز

يوجد بعض الخطوات الواجب اتباعها لكي تتمكن من إضافة قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز بسهولة وهذه الخطوات كالتالي: