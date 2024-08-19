انت الأن تتابع خبر وين سنك يا لولو... تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال المرحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة وناسة بيبي هي إحدى القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، والتي استطاعت في فترة قصيرة أن تحقق قاعدة جماهيرية كبيرة ومتنامية باستمرار ويرجع ذلك إلى محتواها المتميز والجذاب للأطفال، والذي يجمع بين المتعة والتعليم في آن واحد، فقناة وناسة بيبي تقدم للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد في إثراء معارفهم وإمدادهم بالمعلومات المختلفة عن العالم من حولهم.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 على جميع الأقمار الصناعية

بفضل محتواها الشيق والممتع للغاية، استطاعت قناة وناسة بيبي أن تكسب ثقة الأمهات والآباء، والذين أصبحوا على دراية بأن ترك أبنائهم أمام محتوى القناة لساعات طويلة لا يشكل أي قلق أو توتر فالقناة تعتني بتوفير كل ما يفرح الطفل ويسعده، بالإضافة إلى إمداده بالمعلومات المختلفة التي يحتاج إليها لمعرفة كيفية دوران العالم من حوله وللاستمتاع بمحتوى قناة وناسة بيبي في شكلها الجديد والاستفادة من تحسينات البث، يمكن ضبط تردد القناة على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات على جهاز الاستقبال الخاص بك:

تردد القناة على النايل سات:

التردد: 11470

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد القناة على العرب سات:

التردد: 11270

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط قناة وناسة بيبي

إليك خطوات ضبط قناة وناسة بيبي بالتفصيل: