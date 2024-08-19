انت الأن تتابع خبر استقبل الآن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 وتابع أبرز المباريات في جميع أنحاء العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة الرابعة العراقية واحدة من القنوات الرياضية التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي حيث تتيح لك القناة متابعة جميع المباريات الهامة والأحداث الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما تتميز القناة بتقديم برامج رياضية متخصصة يشرف عليها نخبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في العراق، كذلك تغطي كافة أنواع الرياضات سواء الفردية أو الجماعية، من الجدير بالذكر أن القناة نجحت في بث مباريات كأس آسيا مما يعزز من مكانتها كوجهة رياضية مفضلة للمشاهدين.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

حازت قناة الرابعة العراقية على إعجاب واسع من محبي كرة القدم في الفترة الأخيرة بفضل بثها المميز لبطولة كأس آسيا التي تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما أن القناة قامت بنقل كافة مباريات منتخب العراق بجودة عالية حتى انتهاء مشواره في التصفيات.

وفيما يلي الترددات التفصيلية لقناة الرابعة العراقية لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية بجودة عالية:

تردد قناة الرابعة العراقية 1

القمر الصناعى عرب سات.

التردد 11747.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

تردد قناة الرابعة العراقية 2

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11678.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

تثبيت تردد قناة الرابعة العراقية

لتثبيت تردد القناة الجديد على جهاز الرسيفر، اتبع الخطوات التالية: