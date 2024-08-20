انت الأن تتابع خبر استمتع بأهم المباريات تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية 2024 على النايل سات جودة عالية HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على التلفاز، وهي قناة رياضية مصرية تقدم محتوى شامل للأحداث الرياضية على المستويين المحلي والدولي، تابعة لمجموعة إعلامية كبيرة، تركز القناة على تقديم برامج متنوعة تستهدف عشاق الرياضة، مثل التحليلات المفصلة والتقارير المباشرة، والمقابلات مع أبرز الشخصيات الرياضية.

جدول مواعيد برامج قناة On Time Sports

تغطي القناة بطولات رياضية هامة مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بالإضافة إلى مسابقات كرة القدم العالمية. كما توفر استوديوهات تحليلية متخصصة لتحليل المباريات وتقديم تغطية حية للأحداث الرياضية الكبرى، مما يجعلها وجهة رئيسية لمتابعي الرياضة في المنطقة، وهذا ما يجعل تردد قناة اون تايم سبورت في مقدمة البحث.

وتقدم قناة On Time Sports برامج رياضية متنوعة، منها:

مساء ON: برنامج يومي يعرض تحليل الأخبار الرياضية ومقابلات مع ضيوف رياضيين، يبث الساعة 8:00 مساء.

برنامج يومي يعرض تحليل الأخبار الرياضية ومقابلات مع ضيوف رياضيين، يبث الساعة 8:00 مساء. استوديو ON: يركز على تحليل المباريات ويُعرض قبل وبعد المباريات الكبرى.

يركز على تحليل المباريات ويُعرض قبل وبعد المباريات الكبرى. ON Time Sports: يغطي الأحداث الرياضية الكبرى ويستضيف شخصيات رياضية بارزة، ويختلف موعده حسب الجدول الرياضي.

يغطي الأحداث الرياضية الكبرى ويستضيف شخصيات رياضية بارزة، ويختلف موعده حسب الجدول الرياضي. الأستوديو التحليلي: يقدم تحليلاً شاملاً للمباريات وتوقعات الأداء، ويتم عرضه قبل وبعد المباريات الكبيرة.

ترددات قنوات On Time Sports 1 و2 و3

لضبط تردد قناة اون تايم سبورت 1و2 و3 على القمر الصناعي نايل سات هي كالتالي:

قناة On Time Sports 1:

التردد الخاص بالقناة: 11861

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة On Time Sports 2:

التردد: 12054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة On Time Sports 3: