انت الأن تتابع خبر اعظم مسلسلات تركية.. موعد مسلسل قيامة عثمان المسلسل الأعلى نسبة مشاهدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب العديد من محبي الدراما التركية في مصر والدول العربية موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان، الذي يقوم ببطولته الفنان بوراك أوزجيفيت، عقب النجاح الكبير الذي حققته أجزاء المسلسل السابقة في العالم العربي، وقد تجاوزت مشاهدات هذا المسلسل الملايين، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسمه الأول، و يعتبر المسلسل استكمالًا لسلسلة “قيامة أرطغرل” التي تتكون من خمس أجزاء حيث حققت نجاحًا غير مسبوق، مما جعلها تتخطى نسبة مشاهداتها مليار مشاهدة للمرة الأولى في تاريخ الدراما التركية ومن خلال هذا المقال نتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

من المتوقع أن يبدأ عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024، بعد أن أنهى فريق العمل تصوير كافة المشاهد وسوف يتم عرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، والسابعة مساءً بتوقيت مصر، وسيتم إعادة بثها في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر حيث سوف يتم عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان على قناة وطن الكويتية يوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الكويت.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

فيما يلي سنذكر أهم أحداث في قصة مسلسل المؤسس عثمان